Российская компания выпустила новую версию межсетевого экрана
Российская компания Ideco представила обновленную версию своего сертифицированного продукта Ideco UTM 15.7, соответствующую стандартам ФСТЭК России.
Как сообщили представители компании порталу CNews, новый релиз призван предоставить улучшенные функции и возможности для государственного сектора и предприятий, оперирующих конфиденциальной информацией, в условиях разнообразных внутренних и внешних угроз.
Среди ключевых изменений в Ideco UTM 15.7 отмечаются обновления на базе ядра Linux 6.1, направленные на повышение производительности и безопасности системы. Новая версия предоставляет возможность использования расширенной базы правил предотвращения вторжений от «Лаборатории Касперского», усиливая защиту от различных угроз. Для оптимизации производительности веб-ресурсов в Ideco UTM 15.7 добавлена функция балансировки трафика на несколько серверов с использованием обратного прокси-сервера.
Также в новой версии поддерживается пропуск мультикаст-трафика через IGMP Proxy для эффективной работы с мультимедийными данными. Ideco UTM 15.7 предоставляет интеграцию с отечественными операционными системами и доменами, созданными на базе Samba DC, а также вход в домен ALD Pro. Важным аспектом является поддержка WCCP L2/L3 для фильтрации перенаправленного веб-трафика и интеграция с сервисом "Мультифактор" для многофакторной аутентификации при подключении через VPN.
В рамках обновления Ideco UTM 15.7 модуль L7-фильтрации получил улучшения, добавлены новые протоколы в Контроль приложений, а также оптимизирована обработка трафика DPI-модулями в многоядерных конфигурациях для повышения эффективности работы системы.
Дмитрий Хомутов, директор Ideco, выразил уверенность, что новый релиз Ideco UTM 15.7 будет надежной защитой информационных систем, обеспечивая эффективность, контроль доступа и общую безопасность.
Ранее российская компания Pro32 также представила обновленный сервис общего доступа Getscreen, а специалисты не выявили вредоносных компонентов в приложении «2ГИС».