Российская компания выпустила новую версию межсетевого экрана

Российская компания Ideco представила обновленную версию своего сертифицированного продукта Ideco UTM 15.7, соответствующую стандартам ФСТЭК России.

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Как сообщили представители компании порталу CNews, новый релиз призван предоставить улучшенные функции и возможности для государственного сектора и предприятий, оперирующих конфиденциальной информацией, в условиях разнообразных внутренних и внешних угроз.

Среди ключевых изменений в Ideco UTM 15.7 отмечаются обновления на базе ядра Linux 6.1, направленные на повышение производительности и безопасности системы. Новая версия предоставляет возможность использования расширенной базы правил предотвращения вторжений от «Лаборатории Касперского», усиливая защиту от различных угроз. Для оптимизации производительности веб-ресурсов в Ideco UTM 15.7 добавлена функция балансировки трафика на несколько серверов с использованием обратного прокси-сервера.

Также в новой версии поддерживается пропуск мультикаст-трафика через IGMP Proxy для эффективной работы с мультимедийными данными. Ideco UTM 15.7 предоставляет интеграцию с отечественными операционными системами и доменами, созданными на базе Samba DC, а также вход в домен ALD Pro. Важным аспектом является поддержка WCCP L2/L3 для фильтрации перенаправленного веб-трафика и интеграция с сервисом "Мультифактор" для многофакторной аутентификации при подключении через VPN.

В рамках обновления Ideco UTM 15.7 модуль L7-фильтрации получил улучшения, добавлены новые протоколы в Контроль приложений, а также оптимизирована обработка трафика DPI-модулями в многоядерных конфигурациях для повышения эффективности работы системы.

Дмитрий Хомутов, директор Ideco, выразил уверенность, что новый релиз Ideco UTM 15.7 будет надежной защитой информационных систем, обеспечивая эффективность, контроль доступа и общую безопасность.