В США призвали Пентагон инвестировать в лунную инфраструктуру

Пентагону следует инвестировать в лунную инфраструктуру и активизировать свое сотрудничество с НАСА по этому направлению, США). Об этом сообщает издание SpaceNews.

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В подготовленной научным сотрудником института Чарльзом Гэлбритом публикации утверждается, что Минобороны США следует профинансировать военные исследования в таких областях, как системы наблюдения окололунного пространства, широкополосная связь и навигационные системы.

Там же содержится призыв поддержать развитие инфраструктуры для научной и экономической активностей, «а также средств для защиты этой деятельности от потенциальных угроз, таких как территориальные претензии и безответственное или враждебное поведение».

По оценке эксперта, Пентагону следует ежегодно дополнительно выделять на финансирование соответствующих направлений 250 миллионов долларов. Таким образом, по мнению Гэлбрита, американской стороне удастся обеспечить победу в конкурентной борьбе с Китаем за окололунное пространство.