Челябинец принял спутники Илона Маска в небе за НЛО

Житель Магнитогорска (Челябинская область) принял увиденные летящие в ряд спутники Starlink Илона Маска от компании SpaceX за НЛО. Своими опасениями мужчина поделился в социальных сетях.

© Starlink

«Стоял в районе смотровой площадки, в небе нечто двигалось — в один ряд друг за другом. Я сперва подумал, самолеты летят, но эта версия не подходит», — написал Никита В. в городском паблике Магнитогорска в социальной сети «ВКонтакте».

«ВКонтакте»

Рассмотрев фотографию, жители заверили магнитогорца, что это были спутники Starlink. По словам горожан, их нередко можно видеть в небе над городом, и спутники не имеют отношения к НЛО или пришельцам.

SpaceX отправила на орбиту 15 января 2024 года 134-ю партию из 23 интернет-спутников Starlink. Ракета-носитель Falcon-9 была запущена в США на мысе Канаверал во Флориде. Эта миссия увеличила общее количество запущенных спутников Starlink до 5 тысяч 738 единиц. Спутники Starlink держатся колонной спустя несколько недель после запуска, а потом разлетаются по своим рабочим орбитам.