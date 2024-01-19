Лунный модуль Peregrine завершил миссию

Американский лунный посадочный модуль Peregrine завершил свою миссию спустя 10 дней после запуска, так и не достигнув Луны. Об этом сообщила в четверг компания-разработчик Astrobotic.

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Как говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в X (ранее Twitter), модуль вошел в слои атмосферы над южной частью Тихого океана.

Отмечается, что детали миссии будут предоставлены на пресс-конференции 19 января 21:00 мск.