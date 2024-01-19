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В Роскосмосе назвали дату запуска "Союз МС-25"

Роскосмос назвал новую дату запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25", на котором на Международную космическую станцию (МКС) отправится представительница Белоруссии. Корабль планируется запустить к МКС 21 марта.

В Роскосмосе назвали дату запуска «Союз МС-25»
© Роскосмос

"Госкорпорация "Роскосмос" представляет эмблему экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-25", запуск которого к Международной космической станции планируется на 21 марта 2024 года", - сказали в госкорпорации.

В июле 2023 года Роскосмос сообщал, что планируемая дата запуска "Союза МС-25" - 13 марта. В его экипаж войдут гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер - Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю на "Союзе МС-24". Миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024 года, после чего Дайсон вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле "Союз МС-25".

Наука и техника
Николай Чуб
Анастасия Ленкова
Марина Василевская
Олег Кононенко
Олег Новицкий
Роскосмос
NASA
Беларусь
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