В Роскосмосе назвали дату запуска "Союз МС-25"

В июле 2023 года Роскосмос сообщал, что планируемая дата запуска "Союза МС-25" - 13 марта. В его экипаж войдут гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер - Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю на "Союзе МС-24". Миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024 года, после чего Дайсон вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле "Союз МС-25".