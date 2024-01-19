На Марсе нашли достаточно льда, чтобы покрыть всю планету океаном

Орбитальный аппарат «Марс-экспресс» Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружил на Марсе достаточно льда, чтобы покрыть всю Красную планету неглубоким океаном в случае его таяния. Об этом сообщается на официальном сайте ЕКА.

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Хотя следы водяного льда находили на Марсе и раньше, последнее открытие «Марс-экспресс» стало крупнейшим. Как показал анализ радиолокационных сигналов, ледяные отложения находятся вблизи экватора планеты и простираются на глубину 3,5 километра. Они скрыты под коркой затвердевшего пепла и пыли толщиной в сотни метров. Марсианский лед не выглядит как единая и чистая глыба — он расположен слоями и сильно загрязнен пылью.

По оценкам ученых, при растоплении ледяных залежей Марс будет покрыт сплошным слоем воды глубиной от 1,5 до 2,7 метра. В настоящее время доступ к подземным ледникам марсианского экватора представляется затруднительным для будущих миссий с Земли.

Специалисты считают, что существование льда могло быть результатом блуждания оси Марса. Считается, что на протяжении всей истории Красной планеты осевой наклон полюсов планеты менялся довольно хаотично. В настоящее время полюса Марса наклонены к эклиптике (плоскости обращения вокруг Солнца) на 25 градусов (по сравнению с Землей, наклон которой составляет 23 градуса), но в прошлом этот угол мог варьироваться от 10 градусов до 60 градусов.