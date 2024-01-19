Япония совершит посадку своего первого исследовательского модуля на Луну

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совершит попытку посадки на Луну своего первого исследовательского модуля под названием SLIM.

Спуск к Луне должен начаться 20 января в 00:00 по местному времени (18:00 мск 19 января), посадка запланирована спустя 20 минут - в 00:20 (18:20 мск 19 января). Перед началом операции нижняя точка окололунной орбиты, по которой движется аппарат, будет понижена до 15 км. В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности. Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м.

Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Artemis ("Артемида").

SLIM был запущен 7 сентября прошлого года с космодрома Танэгасима в юго-западной японской префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. На орбиту Луны аппарат был выведен 25 декабря, после чего JAXA начала проверку рабочих систем и подготовку к посадке.