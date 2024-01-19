$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

Япония совершит посадку своего первого исследовательского модуля на Луну

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совершит попытку посадки на Луну своего первого исследовательского модуля под названием SLIM.

Япония совершит посадку своего первого исследовательского модуля на Луну
© РИА Новости

Спуск к Луне должен начаться 20 января в 00:00 по местному времени (18:00 мск 19 января), посадка запланирована спустя 20 минут - в 00:20 (18:20 мск 19 января). Перед началом операции нижняя точка окололунной орбиты, по которой движется аппарат, будет понижена до 15 км. В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности. Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м.

Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Artemis ("Артемида").

SLIM был запущен 7 сентября прошлого года с космодрома Танэгасима в юго-западной японской префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. На орбиту Луны аппарат был выведен 25 декабря, после чего JAXA начала проверку рабочих систем и подготовку к посадке.

В апреле 2023 японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен был стать первым в мире аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с ним была потеряна, поскольку он, вероятно, разбился при контакте с лунной поверхностью.

Наука и техника
NASA
Япония
Индия
Китай
Соединенные Штаты