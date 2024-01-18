Старинную монету стоимостью четыре миллиона рублей обнаружил блогер

Американский блогер обнаружил монету XIX века стоимостью 45,5 тысячи долларов (четыре миллиона рублей). Мужчина снял находку на видео, которое разместил в социальной сети.

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«О боже, я мечтал найти эту монету! Мечтал найти ее!» – поделился своими эмоциями от находки кладоискатель.

По словам блогера, ему удалось найти «лучшую монету в своей жизни». Она находилась в числе ряда других монет разных лет, но оказалась наиболее ценной и старинной, сообщает The U.S. Sun.

Такие деньги производились с 1839 по 1891 год. На аверсе серебряной монеты изображена женщина, держащая в руке щит с надписью Liberty («свобода»). На реверсе – белоголовый орлан, а над ним – надпись «United States of America».