У древних охотников-собирателей из Скандинавии нашли кариес

Члены группы охотников-собирателей, живших на юго-западе Скандинавии в эпоху мезолита (примерно 10 тысяч лет назад), страдали от заболеваний полости рта. Ученые смогли это установить, проведя анализ древней «жвачки».

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Еще в 1990-х годах в Швеции раскопали кусочки березового дегтя (вещества, получаемого из нагретой березовой коры) возрастом 9 890-9 540 лет. Современные исследователи секвенировали ДНК из этих образцов. Результаты показали, что микробные профили из кусков древнего березового дегтя наиболее схожи с микробами, обнаруженными во рту современного человека. Это значит, что деготь использовали для жевания.

Исследование также выявило повышенные уровни бактерий, связанных с заболеваниями десен (Treponema denticola, Streptococcus anginosus и Slackia exigua) и кариесом (Streptococcus sobrinus и Parascardovia denticolens). Вероятность того, что древние охотники-собиратели страдали от кариеса, ученые оценили в 70-80%.

Кроме того, были идентифицированы последовательности ДНК, соответствующие лесному ореху, яблоку, омеле, лисице, волку, крякве, лимпету (водной улитке) и бурой форели. Виды могли использоваться древними людьми как источник пищи или шкур, сообщает Scientific Reports.