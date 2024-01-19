Повышения уровня моря обойдется Европе в сотни миллиардов евро

Ученые смоделировали экономический ущерб, который понесут страны ЕС и Великобритания из-за повышения уровня моря к 2100 году. Оказалось, что объем совокупных экономических потерь может достичь 872 млрд евро.Сильнее всего пострадают Италия и Польша, тогда как континентальные страны — Германия, Австрия и Венгрия — могут получить преимущества. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. У глобального потепления много последствий, вплоть до гибели людей из-за высоких температур. Кроме того, глобальное потепление вызывает таяние льдов. Растаявший лед попадает в океаны и поднимает общий уровень моря.

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Климатологи и экономисты уже сейчас предупреждают, что подъем уровня моря будет обойдется прибрежным странам очень дорого. Команда ученых решила подсчитать, сколько именно денег уйдет у европейских стран на ликвидацию последствий повышения уровня моря.

Исследователи рассчитали потенциальные экономические последствия повышения уровня моря для 271 прибрежного и континентального региона Европы к 2100 году. Для моделирования экономисты использовали данные о прогнозируемых последствиях повышения уровня моря, инвестиционных тенденциях и экономический потерях из-за 155 наводнений в Европе в период с 1995 по 2016 год. Всего ученые использовали два сценария. Первый предполагает высокий уровень выбросов парниковых газов (без согласовынных попыток их сократить) и отсутствие мер по защите прибрежных территорий (SSP5-RCP8.5). Второй сценарий — контрольный, в нем уровень моря не повышается, а экономика ежегодно растет на 2% во всех регионах. Также ученые смоделировали влияние инвестиций в различные секторы экономики на экономику регионов после повышения уровня моря.

Моделирование показало, что повышение уровня моря из-за глобального потепления может привести к 872 млрд евро совокупных экономических потерь в Великобритании и ЕС к 2100 году. Сильнее всего пострадают ,естественно, прибрежные регионы. Особенно тяжело придется жителям Венето и Эмилии-Романьи в Италии и Западно-Поморского воеводства в Польше. Также сильно пострадает побережья Балтийского моря, Бельгии, западной Франции и Греции.

Однако при этом континентальные регионы, такие как Германия, Австрия и Венгрия, к 2100 году получат экономический прирост в размере до 1% регионального ВВП. Авторы исследования предполагают, что это может быть связано с перемещением производства из затопленных прибрежных регионов вглубь континента.

Точечные инвестиции в логистику, строительство, общественные и коммунальные услуги сократили некоторые региональные потери ВВП. Больше всего от них могут выиграть Линкольншир, Восточный Йоркшир и Кент в Великобритании, Бремен и Везер-Эмс в Германии, а также Западная Влаандерен в Бельгии. Однако в масштабе всей Европы влияние точечных инвестиций незначительно.