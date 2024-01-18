Китайские ученые впервые клонировали макаку-резус

Данный вид макак используют в медицинских опытах по всему миру из-за схожести с физиологией человека. По словам специалистов, это может ускорить тестирование лекарств. Все предыдущие попытки клонировать этот вид либо не приводили к родам, либо потомство умирало через несколько часов.

У эксперимента уже есть противники: в Британском Королевском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными заявили, что страдания животных важнее любой непосредственной пользы для пациентов-людей. Проблема с перепрограммированием взрослых клеток в эмбриональные заключается в том, что в большинстве попыток допускаются ошибки, особи рождаются очень редко, и лишь от 1 до 3% из них бывают здоровыми.