Ученые выяснили, почему отдельные виды животных продолжают мельчать

«Подобно тому, как мы пытаемся адаптироваться к жаркой или холодной погоде в зависимости от того, где мы живем, наши исследования показывают, что размер животных может увеличиваться или уменьшаться с течением времени.



Там, где прямая конкуренция меньше, особи имеют тенденцию увеличиваться в размерах. Это происходит даже при условии, что большие габариты и малочисленность могут сделать животных более уязвимыми к вымиранию. Например, так произошло с динозаврами», — отметил специалист по экосистемам и ведущий автор исследования, доктор Шовондал Рой.