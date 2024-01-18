В Google Chrome появилась функция «Озвучить эту страницу» с поддержкой русского языка

В браузере Google Chrome для Android теперь появилась встроенная функция «Озвучить эту страницу» с поддержкой русского языка.

При этом отмечается, что для работы необходима бета-версия браузера и включение соответствующей опции на странице экспериментальных функций.

Для активации функции «Озвучить эту страницу» требуется включить опцию, доступную по адресу «chrome://flags/#read-aloud», и перезагрузить браузер. После этого в выпадающем меню, которое открывается по нажатии значка с тремя точками, появляется новый пункт. При запуске «Озвучить эту страницу» в браузере появляется мини-плеер с круглой кнопкой - воспроизведения и паузы, заголовком страницы, названием сайта, временной шкалой на продолжительность материала, а также кнопками перемотки вперёд и назад. Можно настраивать скорость воспроизведения (от 0,5x до 4x). Есть дополнительная опция «Выделение текста и автопрокрутка» — браузер автоматически прокручивает страницу по мере чтения текста и подсвечивает то, что зачитывается в текущий момент.

Мини-плеер остаётся закреплённым при открытии других вкладок. Воспроизведение продолжается, когда устройство блокируется, но прерывается, когда браузер закрывается, Можно включить экспериментальную опцию в общедоступной версии Chrome 120, но пункт меню «Озвучить эту страницу» появляется только в Chrome 121, который находится в стадии бета-тестирования, пишет 3dnews.ru.