В Astrobotic оценили время вхождения Peregrine в атмосферу Земли

Лунный модуль Peregrine должен войти в атмосферу Земли 18 января примерно в 22:00 по московскому времени. Такую оценку привела компания Astrobotic.

© Astrobotic Technology

Ожидается, что несгоревшие остатки модуля упадут в несудоходной части Тихого океана. Для вхождения Peregrine в заданный район над океаном Astrobotic скорректировала его траекторию движения.

Ранее в компании исключили возможность мягкой посадки модуля на поверхность Луны, поскольку отказ двигательной установки привел к критической потере топлива.