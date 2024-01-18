$88.35+0.7196.05+0.45
Войти в почту

В Astrobotic оценили время вхождения Peregrine в атмосферу Земли

Лунный модуль Peregrine должен войти в атмосферу Земли 18 января примерно в 22:00 по московскому времени. Такую оценку привела компания Astrobotic.

В Astrobotic оценили время вхождения Peregrine в атмосферу Земли
© Astrobotic Technology

Ожидается, что несгоревшие остатки модуля упадут в несудоходной части Тихого океана. Для вхождения Peregrine в заданный район над океаном Astrobotic скорректировала его траекторию движения.

Ранее в компании исключили возможность мягкой посадки модуля на поверхность Луны, поскольку отказ двигательной установки привел к критической потере топлива.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января.

Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости