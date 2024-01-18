Что нужно знать о Galaxy S24 — свежей линейке смартфонов Samsung

Samsung открыла предварительные заказы на новые смартфоны Galaxy S24, чьей главной фишкой станет расширенная поддержка ИИ. Портал SlashGear собрал все, что нужно знать о грядущей линейке смартфонов.

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Дизайн и производительность

Видео дня

На первый взгляд Galaxy S24 Ultra похож на предшественника, но, на самом деле, новинка тоньше — и она первой за всю историю линейки Galaxy получит титановый корпус. Samsung включила в конструкцию Galaxy слот под стилус S Pen, однако итоговый вес смартфона составляет примерно 227 г.

Покрытие водонепроницаемого (IP68) устройства текстурировано для комфортного хвата, а экран спереди защищен стеклом Corning Gorilla Armor, снижающим зеркальность. Грани 6,8-дюймового дисплея на 42% тоньше, чем на предыдущих моделях, тогда как максимальная яркость повышена. Galaxy S24 Ultra выдает до 2 600 нитов — Samsung утверждает, что это обеспечивает на 40% лучшую видимость при естественном освещении.

Что касается производительности, базой смартфона для моделей, распространяемых в США, послужит чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Устройство обладает 12 ГБ оперативной памяти и 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти в зависимости от комплектации. По словам производителя, новый чип должен показывать хорошие результаты в играх с трассировкой лучей и меньше нагреваться за счет новой испарительной камеры. Помимо этого, смартфон обладает аккумулятором на 5 000 мАч, поддержкой быстрой беспроводной зарядки, 5G и Wi-Fi 7.

Samsung

Улучшенная, но не новая камера

Фотографии долгое время были одной из продающих фишек Samsung, и Galaxy S24 Ultra — не исключение. Хотя блок камер меньше по габаритам, чем в прошлом году, он получил 200-мегапиксельный широкоугольный объектив, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, камеру на 50 МП с пятикратным оптическим приближением и на 10 МП — с тройным. Каждая камера, кроме сверхширокоугольной, также обладает оптической стабилизацией изображения. Угол обзора фронтального объектива на 12 МП составляет 80 градусов.

Однако цифры характеристик сами по себе не демонстрируют все нововведения. Например, угол корректировки оптической стабилизации был повышен вдвое, а режим ночной фотографии теперь обеспечивает гораздо больше деталей и меньше шума. S24 Ultra способен лучше различать движения фотографа и объекта фотографии для стабилизации.

Наконец, самым важным новшеством станет ProVisual Engine — ИИ-инструмент, призванный повысить качество фотографий. Он помогает в распознавании объектов и дает контекстуальные подсказки для ретуши изображений.

Samsung

Galaxy AI

Предыдущие модели могли очищать изображения от нежелательных деталей, однако генеративный редактор Galaxy S24 Ultra способен на больше. Он умеет вырезать объекты, передвигать и масштабировать их, автоматически сглаживая фон. ИИ позволяет менять формат фото и ориентацию картинки при помощи заполнения, но на картинке появится водяной знак и пометка в метаданных. Наконец, обычные видео можно превращать в замедленные за счет генерации дополнительных фреймов.

Эти функции вместе составляют т.н. Galaxy AI: сочетание локальной и облачной обработки медиа. Если вы напишете сообщение экранной клавиатурой или стилусом, ИИ может подсказать правки, чтобы поменять тон текста. Помимо этого, приложение Samsung Notes получит схожий функционал: краткие изложения заметок, переводы и автоматическое форматирование.

Приложение для голосовых звонков поддерживает двусторонний перевод в реальном времени на 13 языках и 17 диалектах. Функция встроена в клавиатуру, поэтому она работает не только в приложениях самой Samsung, но и в программах от сторонних разработчиков. Диктофон также научится расшифровывать записи, переводить их и различать между репликами разных спикеров.

Samsung

ИИ для S24 и S24+

Модели Galaxy S24 и S24 не получат S Pen, но процессор и функции Galaxy AI останутся теми же, что и на Ultra. S24 имеет 6,2-дюймовый Full HD+ Dynamic AMOLED 2x дисплей; S24 — 6,7-дюймовый Quad HD+. Оба экрана выдают до 2 600 нитов яркости и защищены стеклом Corning Victus 2.