Ученые рассказали об опасности огненных муравьев

Экологическая группа в Австралии выпустила предупреждение о растущей угрозе от инвазивных огненных муравьев, которые адаптируются к паводкам, формируя «плоты» для распространения на новые территории в условиях продолжающихся интенсивных осадков и циклонов на северо-востоке страны.

Рис Пианта из Совета по инвазивным видам обозначил эти насекомые как одни из худших инвазивных видов в мире, отметив их повышенную активность до и после дождей. Недавние видеозаписи демонстрируют, как огненные муравьи формируют плавучие группы в регионе Голд-Кост, штат Квинсленд, перемещаемые течением паводковых вод.

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, специалисты указывают, что муравьи способны создавать плоты и плавать по паводковым водам, осваивая новые места для восстановления своих колоний после отступления воды. Жителям Квинсленда и Нового Южного Уэльса советуют быть бдительными и сообщать властям о наличии огненных муравьев.

Огненные муравьи, родом из Южной Америки, известны своими болезненными укусами, которые могут вызывать серьезные аллергические реакции. По данным Национальной программы ликвидации огненных муравьев, эти насекомые часто атакуют группами, вызывая множественные укусы, сопровождающиеся ощущением жжения и зудящими пустулами.

Проблема распространения огненных муравьев является международной: в Европе недавно была обнаружена значительная популяция. Огненные муравьи впервые были замечены в Австралии в 2001 году и с тех пор укрепили свои позиции, обычно населяя тропический штат Квинсленд и распространяясь на юг, в Новый Южный Уэльс.