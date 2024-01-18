Путешествия шерстистого мамонта воссоздали по анализу бивня

Ученые связали миграции шерстистого мамонта, жившего 14 тысяч лет назад, с древнейшими известными человеческими поселениями на Аляске. Исследование помогло лучше понять, как гигантские животные делили среду обитания с древними людьми, пересекавшими сухопутный Берингов мост.

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Бивень мамонта был найден при раскопках Суон-Пойнт во внутренних районах Аляски. Он принадлежал самке, которой присвоили имя Эльма (Эльмаюуджейех).

Химический состав бивня позволил ученым воссоздать жизненный путь мамонта. Так, самке было около 20 лет. Это было молодое животное в расцвете сил, не страдавшее от болезней и недоедания.

Эльма родилась на территории современной Канады и провела большую часть жизни на Юконе. Затем всего за три года она преодолела около 1000 км. Эльма оказалась родичем некоторых других мамонтов, чьи кости нашли при раскопках. Это показывает, что она мигрировала вместе со своим семейным стадом.

Новым «домом» мамонта стал район с самой высокой плотностью археологических памятников возрастом до 20 000 лет. Их оставили первые переселенцы из Евразии.

Ученые пришли к выводу, что такое совпадение не случайно. Ранние жители Аляски преднамеренно строили поселения в местах массовых скоплений мамонтов. Они охотились на крупных животных, на что указывают разделанные останки, каменные орудия и следы костров.

Исследование также показало, но мамонтам угрожали не только древние охотники, но и изменения климата. Привычный для животных степной ландшафт с преобладанием травы и кустарников, который был распространен во внутренних районах Аляски, начал становиться более лесистым. Это сократило среду обитания мамонтов, уменьшило миграции и сделало их потенциально более уязвимыми для человека, сообщает Science Advances.