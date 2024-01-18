В партии Зеленского предложили обложить украинцев налогом на iPhone

«Новый iPhone за 60-70 тысяч гривен может облагаться налогом. Если вы зарабатываете больше 20 тысяч гривен, то вы могли бы платить военный сбор не полтора процента, а три процента. Надо подумать о налогах на роскошь», — считает парламентарий от партии президента Украины Владимира Зеленского.