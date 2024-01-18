Найден новый источник выбросов углекислого газа в атмосферу

Донный траловый промысел приводит к дополнительным выбросам углекислого газа в атмосферу, заявили ученые из Университета штата Юта (США). Ранее этот источник не учитывали в климатических моделях.

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Во время тралового промысла тяжелые рыболовные сети протаскивают по дну океана. Это приводит к выделению части углерода из донных отложений обратно в окружающую среду.

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Углерод из потревоженных отложений превращается под водой в углекислый газ. Около 55-60% этого объема попадет в атмосферу в течение девяти лет. От 40 до 45% останется в воде, что приведет к подкислению океана. Избыточная кислотность опасна для растений и морских обитателей.

«Мы давно знаем, что перетаскивание тяжелых рыболовных сетей, некоторые размером в 10 пассажирских самолетов, разрушает морскую флору и фауну. Недавно мы обнаружили, что донное траление также высвобождает запасы углерода, которые в противном случае надежно хранились бы тысячелетиями на дне океана», – заявила автор исследования доктор Триша Эдмунд.

Ученые проанализировали данные о донном тралении по всему миру за 1996-2020 годы. Затем с помощью компьютерного моделирования рассчитали, сколько углекислого газа при этом попало в атмосферу. Результаты показали, что этот объем вдвое превышает ежегодные выбросы от сжигания топлива всего мирового рыболовецкого флота (4 млн судов).

Самые масштабные выбросы наблюдались в Восточно-Китайском море, Балтийском и Северном морях, а также Гренландском море. Также «горячими точками» могут быть Юго-Восточная Азия, Бенгальский залив и Аравийское море, но по ним не удалось собрать достаточного объема данных.

Ученые отметили, что прекращение траления будет способствовать резкому сокращению выбросов углерода. Но промедление с принятием мер приведет к «просачиванию» избыточного углерода в атмосферу в течение десятилетий.