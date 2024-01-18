МТС ускорила мобильный интернет внутри ЦКАД

МТС к концу 2023 года в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) московского региона завершила проект по рефармингу частот UMTS 2100. Об этом заявил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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Отмечается, что в рамках проекта был осуществлен перевод (рефарминг) всех оставшихся базовых станций 3G диапазона 2100 МГц (UMTS 2100) в стандарт LTE. В компании предполагают, что благодаря этому скорость мобильного интернета и емкость сети на обширных территориях Москвы и области увеличилась в среднем на 30%. При этом с 2025 года МТС планирует полностью отключит сеть UMTS 2100 на остальной территории региона.

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«Теперь практически все базовые станции 3G этого диапазона на обширных территориях переведены в современный стандарт LTE, что дало миллионам наших абонентов прирост скорости интернета и емкости сети почти не треть. МТС продолжит работы по рефармингу диапазона 2100 МГц, чтобы с 2025 года полностью перевести оставшиеся локации по всей московской области в 4G», — отметил Медведев.

По его словам, клиенты МТС со старыми 3G устройствами, не поддерживающими LTE, не останутся без связи.

«Они продолжат пользоваться голосовыми и дата-сервисами в другом диапазоне - UMTS 900 МГц, охват которого превышает UMTS 2100. За последние два года мы существенно расширили покрытие UMTS 900, что сделало рефарминг абсолютно незаметным для абонентов», — добавил Медведев.

Так, в 2023 году в столице, включая Новую Москву, а также в области внутри ЦКАД доля базовых станций LTE 2100, полностью переведенных из UMTS, составила в декабре 99% по сравнению с 78% на начало 2023 года. Всего в столичном регионе в прошедшем году в стандарт LTE 2100 было переведено более 930 площадок, а доля базовых станций 4G, работавших ранее в 3G, увеличилась к концу 2023 года до 84% с 75% год назад.

Кроме того, среди абонентской базы МТС проникновение устройств 4G в московском регионе в конце 2023 года достигло 76%, а доля 3G устройств без поддержки LTE составила менее 2%.