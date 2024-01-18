Создатель MP3 представил новую технологию звука

Немецкий инженер Карлхайнц Бранденбург, который считается разработчиком аудиоформата MP3, анонсировал появление новой технологии передачи музыкальных файлов. Об этом сообщает издание Tom's Guide.

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Бранденбург представил технологию на выставке CES 2024 в США. Специалист показал новую систему наушников дополненной реальности, которые могут обеспечить передачу аудиофайлов на новом уровне. Инженер подчеркнул, что технология будет способствовать максимальному погружению в альтернативную реальность.

Гарунитура Карлхайнца Бранденбурга оснащена датчиками, которые отслеживают положение головы слушателя в пространстве и анализируют окружение. В этом случае девайс способен обеспечить максимально естественное звучание. Изобретатель назвал эту технологию «пространственное звучание плюс».

По словам Бранденбурга, пока что подобную технологию поддерживают лишь громоздкие гарнитуры. Однако в будущем датчики можно будет размещать в компактных беспроводных наушниках. Инженер рассказал, что уже ведет переговоры с несколькими разработчиками гарнитур виртуальной реальности.