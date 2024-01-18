Техноблогер сравнил камеры в смартфонах Vivo X100 Pro и Xiaomi 13 Ultra

Ведущий YouTube-канала The Tech Phenomena рассказал, какая новинка лучше фотографирует в разных условиях: Vivo X100 Pro или Xiaomi 13 Ultra.

У Vivo X100 Pro, как и у Xiaomi 13 Ultra, есть несколько вариантов цветовых профилей из коробки. Это Vivid Colors, Zeiss Natural Colors, Textured в первом случае, Leica Vibrant и Leica Authentic во втором случае. Примеры — ниже на изображениях.

Дневные фотографии получаются на обоих смартфонах похожими. Но чуть больше деталей выдаёт всё-таки X100 Pro, а ещё у него лучше динамический диапазон.

Макрорежим, безусловно, работает лучше на Vivo. В высоком же разрешении 50 МП разницы по качеству между снимками нет.

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

Что касается селфи-фото, то они на Xiaomi получаются не очень хорошими. В том числе когда на заднем фоне яркое солнце.

Портретные снимки выходят несколько лучше на Vivo X100 Pro за счёт более реалистичного оттенка кожи. Однако на обоих смартфонах вы можете в этом режиме выбирать фокусное расстояние: 24 мм, 35 мм, 50 мм и пр.

Вывод