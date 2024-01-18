$88.35+0.7196.05+0.45
Войти в почту

Китайский смартфон с лучшей камерой в 2024 г.: Vivo X100 Pro против Xiaomi 13 Ultra

Ведущий YouTube-канала The Tech Phenomena рассказал, какая новинка лучше фотографирует в разных условиях: Vivo X100 Pro или Xiaomi 13 Ultra.

Техноблогер сравнил камеры в смартфонах Vivo X100 Pro и Xiaomi 13 Ultra
© YouTube/ The Tech Phenomena

У Vivo X100 Pro, как и у Xiaomi 13 Ultra, есть несколько вариантов цветовых профилей из коробки. Это Vivid Colors, Zeiss Natural Colors, Textured в первом случае, Leica Vibrant и Leica Authentic во втором случае. Примеры — ниже на изображениях.

Дневные фотографии получаются на обоих смартфонах похожими. Но чуть больше деталей выдаёт всё-таки X100 Pro, а ещё у него лучше динамический диапазон.

Макрорежим, безусловно, работает лучше на Vivo. В высоком же разрешении 50 МП разницы по качеству между снимками нет.

The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena
The Tech Phenomena

Что касается селфи-фото, то они на Xiaomi получаются не очень хорошими. В том числе когда на заднем фоне яркое солнце.

Портретные снимки выходят несколько лучше на Vivo X100 Pro за счёт более реалистичного оттенка кожи. Однако на обоих смартфонах вы можете в этом режиме выбирать фокусное расстояние: 24 мм, 35 мм, 50 мм и пр.

Вывод

Камеры у Vivo X100 Pro действительно фантастически снимают. Единственное — у Vivo не работает ночной режим, когда делаешь селфи, и небо ночью может выглядеть слишком светлым и синим.

Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости