Техноблогер сравнил камеры в смартфонах Vivo X100 Pro и Xiaomi 13 Ultra

Китайский смартфон с лучшей камерой в 2024 г.: Vivo X100 Pro против Xiaomi 13 Ultra
Ведущий YouTube-канала The Tech Phenomena рассказал, какая новинка лучше фотографирует в разных условиях: Vivo X100 Pro или Xiaomi 13 Ultra.
У Vivo X100 Pro, как и у Xiaomi 13 Ultra, есть несколько вариантов цветовых профилей из коробки. Это Vivid Colors, Zeiss Natural Colors, Textured в первом случае, Leica Vibrant и Leica Authentic во втором случае. Примеры — ниже на изображениях.
Дневные фотографии получаются на обоих смартфонах похожими. Но чуть больше деталей выдаёт всё-таки X100 Pro, а ещё у него лучше динамический диапазон.
Макрорежим, безусловно, работает лучше на Vivo. В высоком же разрешении 50 МП разницы по качеству между снимками нет.
Что касается селфи-фото, то они на Xiaomi получаются не очень хорошими. В том числе когда на заднем фоне яркое солнце.
Портретные снимки выходят несколько лучше на Vivo X100 Pro за счёт более реалистичного оттенка кожи. Однако на обоих смартфонах вы можете в этом режиме выбирать фокусное расстояние: 24 мм, 35 мм, 50 мм и пр.
Вывод
Камеры у Vivo X100 Pro действительно фантастически снимают. Единственное — у Vivo не работает ночной режим, когда делаешь селфи, и небо ночью может выглядеть слишком светлым и синим.