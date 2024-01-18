В новых Apple Watch отключат функцию измерения кислорода в крови

Apple будет продавать свои флагманские часы Series 9 и Watch Ultra 2 в США без функции измерения кислорода в крови, из-за которой идет патентный спор. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию.

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Как рассказали в Apple, покупатели по-прежнему будут видеть в часах функцию Apple Blood Oxygen, однако при попытке ей воспользоваться устройство сообщит, что она недоступна. При этом измерить кислород в крови все еще можно будет на экземплярах, которые уже проданы и используются. Продажи гаджетов с ограниченным функционалом начнутся сегодня, 18 января.