В новых Apple Watch отключат функцию измерения кислорода в крови
Apple будет продавать свои флагманские часы Series 9 и Watch Ultra 2 в США без функции измерения кислорода в крови, из-за которой идет патентный спор. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию.
Как рассказали в Apple, покупатели по-прежнему будут видеть в часах функцию Apple Blood Oxygen, однако при попытке ей воспользоваться устройство сообщит, что она недоступна. При этом измерить кислород в крови все еще можно будет на экземплярах, которые уже проданы и используются. Продажи гаджетов с ограниченным функционалом начнутся сегодня, 18 января.
Напомним, что в нарушении патента на технологию измерения уровня кислорода в крови ранее заявила компания Masimo Corp. Судебные тяжбы продолжаются с прошлой осени — сроки окончания разбирательств пока неизвестны. Apple не согласна с обвинениями и пыталась отложить запрет на продажу своих часов на время рассмотрения апелляции, однако суд отказал ей. Решение продавать часы Series 9 и Watch Ultra 2 без функции было подготовлено именно на этот случай.