​​Глава Microsoft заявил о своем восхищении возможностями ИИ

«Самый большой урок, который извлекла индустрия цифровых технологий, возможно, заключается в том, что вместе со всеми преимуществами мы должны принимать и непредвиденные последствия любой новой технологии. Следует предвидеть и то, и другое, а не ждать, пока негативные последствия проявят себя, а затем бороться с ними», — подчеркнул глава Microsoft.