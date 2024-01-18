Исследование: древние жители Сибири проводили операции на мозге

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН исследовали шесть черепов со следами вскрытия, обнаруженных в некрополе скифского времени в окрестностях села Быстровка Новосибирской области. Один из черепов принадлежал 25-летней женщине, которая после трепанации прожила несколько месяцев.

© Андрей Бородовский

Раскопки в кургане проводились еще в начале 2000-х под руководством ведущего научного сотрудника института, доктора исторических наук Андрея Бородовского. Но только сейчас ученый вместе с коллегами смог тщательно изучить находки. На всех черепах хорошо сохранились надрезы. На пяти из них, по словам археолога, они были сделаны уже после смерти, возможно, для проведения каких-то ритуалов.

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А вот в случае с черепом, принадлежавшем молодой женщине, не вызывает сомнения то, что древние врачеватели пытались провести хирургическую операцию. На кости хорошо сохранились следы того, что вскрытие было сделано прижизненно и ткани по краю отверстия начали зарастать. После проведения операции женщина прожила примерно три месяца. Что именно сделали с мозгом, узнать, к сожалению, уже не получится, так как нервная ткань, в отличии от костной, не сохраняется на столетия. Андрей Бородовский предполагает, что женщину пытались избавить от какого-то психического заболевания. Факт есть факт: для трепанации выбран отдел мозга, нарушения в котором бывают связаны с различными расстройствами психики. Откуда хирурги скифского времени могли знать анатомию мозга, остается загадкой.

Надрезы на всех шести черепах имеют форму пятиугольника. Вскрытие проводилось специальными ланцетовидными ножами из меди или бронзы. Такие в большом количестве находили в различных курганах Сибири и Казахстана. В захоронениях в Быстровке обнаружили также другие медицинские инструменты, напоминающие современные косметические иглы с пикой на одном конце и ложечкой на другом. Ложка использовалась для внесения снадобий, скорее всего, обезболивающих препаратов растительного происхождения.

Курган в Новосибирской области относится к эпохе раннего железа (III-I века до н.э.) и представляет собой комплекс захоронений, состоящий из трех ярусов. Чем более благородного происхождения был человек, тем ближе к центру некрополя располагалась его могила.

"Та женщина была рядовой жительницей общины, не занимала высокого положения в иерархии. Об этом говорит то, что ее могила находилась практически на окраине некрополя. Это значит, что сложные высокотехнологичные для того времени операции были доступны всем слоям общества", - поясняет Андрей Бородовский.

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