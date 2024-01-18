В Сети появился новый анимированный концепт Windows 12

В сети появился новый концепт, представляющий Windows 12 как следующую «революционную» операционную систему от Microsoft.

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Этот концепт был создан известным автором подобных работ, ютубером AR 4789, который ранее продемонстрировал Windows XP в стиле Windows 11.

Концепт представляет гипотетическую Windows 12, сочетающую минималистичный подход с интуитивностью и чистыми визуальными эффектами.

Neowin

Эта версия операционной системы сочетает в себе эстетику и функциональность. Меню «Пуск» упрощено и запускается из небольшой основной кнопки внизу.

Питание, настройки и другие опции находятся в верхней части меню «Пуск». Дизайн, конечно, имеет закругленные углы, что является одной из особенностей Windows 11.

Neowin