В IBM предсказали «Армагеддон для кибербезопасности»

Квантовые компьютеры смогут упразднить любые существующие сегодня системы шифрования уже к 2030 году. Об этом заявила генеральный менеджер технологической компании IBM по Европе, Ближнему Востоку и Африке Ана Паула Ассис на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Bloomberg.

Ана Паула Ассис предупредила о риске «Армагеддона для кибербезопасности» из-за квантовых процессоров.

Новые квантовые технологии значительно увеличивают мощностью компьютеров за счет параллельного, а не последовательного выполнения вычислений.

Некоторые правительства начинают серьезно относиться к этой угрозе. Сенат США единогласным голосованием принял в 2022 году законопроект, направленный на устранение угрозы квантовых компьютеров для шифрования данных.

По словам экспертов, большинство компаний и предприятий пока не готово к использованию квантовых машин и противодействию сбоям в их работе.

По оценкам генерального директора фирмы в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений SandboxAQ Джека Хидари, банкам потребуется от восьми до 10 лет, чтобы перейти на постквантовые протоколы. Тогда как масштабируемые квантовые компьютеры будут доступны уже через 5-6 лет. В это время все, что использует шифрование — от электронной коммерции до онлайн-банкинга — будет находиться под угрозой.