Amazon запустил ИИ, описывающий товары в стихах и балладах

Американская технологическая корпорация Amazon запустила инструмент на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ), который может отвечать на вопросы покупателей о продуктах на торговой онлайн-площадке компании. Об этом сообщает канал CNBC.

Новая функция в мобильном приложении маркетплейса позволяет с помощью ИИ собрать ключевые особенности конкретного товара из пользовательских обзоров и заявленных характеристик.

Хотя виртуальный ассистент Amazon не может поддерживать с человеком беседу в стиле чат-бота ChatGPT, он реагирует на творческие подсказки. Например, его можно попросить написать песню, стихотворение или сказку, посвященную свойствам того или иного продукта. Журналистам удалось получить от ИИ рассказ о зимней куртке в стиле речи мастера Йоды из саги «Звездных Войн».

За последние месяцы Amazon представила на своем сайте несколько инструментов искусственного интеллекта. В июне прошлого года компания начала тестировать обзоры продуктов, генерируемые искусственным интеллектом, а также запустила функции ИИ для сторонних продавцов.