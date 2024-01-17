Конгресс рекомендовал NASA вновь отложить высадку на Луну

Руководству Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) следует снова отложить перенесенную ранее на сентябрь 2026 года миссию Artemis 3 по высадке астронавтов на поверхность Луны. Такое мнение выразили представители американских надзорных органов на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по науке, космосу и технологиям.

Директор NASA Билл Нельсон в декабре заявил, что миссия Artemis 2, которая предусматривает облет корабля с экипажем на борту вокруг Луны, отложена с конца 2024 года на сентябрь 2025 года, а Artemis 3 - с конца 2025 года на сентябрь 2026 года. Помощник директора NASA Кэтрин Кернер на слушаниях отметила, что "сроки были пересмотрены ради безопасности экипажа". Она сообщила, что специалистам управления нужно время, чтобы разобраться в технических вопросах.

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"Я думаю, NASA и далее будет сталкиваться с трудностями, касающимися графика, особенно с миссией Artemis 3", - заявил на слушаниях исполняющий обязанности генерального инспектора NASA Джордж Скотт, отвечая на вопрос законодателя о том, "являются ли реалистичными новые сроки", Скотт добавил, что на выполнение миссий, предусматривающих космические полеты, у NASA обычно уходит более восьми лет, а в случае с Artemis 3 работу пытаются выполнить в "гораздо более сжатые сроки". "Думаю, в свете уроков, полученных на основе [миссии] Artemis 2, управлению было бы лучше выбрать более реалистичную дату начала Artemis 3", - подчеркнул он.

Уильям Рассел, курирующий вопросы закупок и контрактов в Главном контрольном управлении США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса), отвечая на тот же вопрос, подчеркнул: "Думаю, для Artemis 2 это дает больше времени на решение вопросов". "Относительно пересмотренных сроков [начала миссии] Artemis 3, обращает на себя внимание то, что период времени между Artemis 2 и Artemis 3 составляет один год". "Artemis 3 - сложнее, так что времени немного, - добавил Рассел. - Как мы видели на примере Artemis 1, произойдет что-то такое, в чем придется разбираться. Один год - это малый срок для того, чтобы разобраться и быть готовыми к запуску в сентябре 2026. Это один из тех моментов в новом графике, где мы видим нехватку времени".