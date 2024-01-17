Зафиксирован взрыв звезды, которая в 2,5 миллиарда раз ярче Солнца

Международная команда астрономов при помощи космического телескопа Хаббла обнаружила галактику со сверхновой, которая выпустила в 2,5 миллиарда раз энергии больше, чем наше Солнце.

Об исследовании рассказывает Space.com. Космический телескоп наблюдал сверхновую в галактике UGC 5189A на протяжении нескольких лет. Она находится на расстоянии 150 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Льва. Саму галактику ученые называют крошечной, однако в ней нашлась сверхновая, которая выпустила в 2,5 миллиарда раз больше энергии, чем Солнце.

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Исследователи опубликовали изображение галактики, полученное при помощи сверхчувствительных инструментов космического телескопа Хаббла. Кстати, впервые телескоп обнаружил эту галактику в 2010 году. Событие, которое наблюдали ученые все это время, на самом деле произошло более 150 миллионов лет назад. За последние три года наблюдений астрономам удалось собрать немало информации о сверхновой, получившей название SN 2010jl.

Именно она, как показали наблюдения, и излучила как минимум в 2,5 миллиарда раз больше видимой энергии, чем Солнце, высвободившее свою энергию за тот же период времени на всех длинах волн. Сообщается, что SN 2010jl - это сверхновая типа II. То есть, ученые наблюдали гибель массивной звезды, которая в течение своей жизни имела массу как минимум в 40-50 раз больше солнечной. Взрывы сверхновых происходят, когда у массивных звезд заканчивается топливо для ядерного синтеза.