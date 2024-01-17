ИИ-помощник Windows Copilot научился разговаривать

Microsoft представила новую функцию для своего ИИ-помощника Windows Copilot, позволяющую ему «говорить» с пользователями.

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Функция, названная Read Aloud, была продемонстрирована в недавно опубликованном видео, где ИИ-помощник читает вслух ответы на вопросы пользователя.

Обновление является частью усилий Microsoft по интеграции более продвинутых ИИ-технологий в свои продукты. Ранее, в ноябре 2023 года, стало известно о тестировании в стенах Microsoft Copilot в боковой панели браузера Edge.

Теперь же, с новым обновлением, пользователи Windows могут взаимодействовать с ИИ-помощником более естественным образом, слушая его ответы, а не только читая их.