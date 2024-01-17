Антрополог показал, как выглядел вымерший человек Homo longi

Бразильский антрополог Сисеро Мораес реконструировал лицо архаичного человека вымершего вида Homo longi. Реконструкция была произведена по хорошо сохранившемуся черепу, обнаруженному еще в 1930-х годах на северо-востоке Китая.

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Как сообщает Sci News, речь идет о вымершем виде, представители которого жили на территории современной Азии в среднем плейстоцене. Хорошо сохранившийся окаменелый череп был обнаружен в Китае в 1933 году во время строительства моста через реку Сунгари в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян.

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Новый для науки того времени вид получил официальное название Homo longi и неофициальное прозвище "Человек-Дракон". Кстати, возраст окаменелого черепа составляет около 148 тысяч лет, он оказался массивнее и крупнее черепов всех других известных науке архаичных людей. Кроме того, череп у "Человека-Дракона" был удлиненным и не имел такой же шаровидной формы, как у современного человека. У Homo longi были более крупные и почти квадратные глазницы, толстые надбровные дуги, широкий рот и огромные зубы.

Все это учел бразильский антрополог, реконструируя внешность архаичного человека. Предыдущие исследования показали, что череп принадлежал взрослому мужчине моложе 50 лет. Для аппроксимации лица Homo longi Сисеро Мораес использовал компьютерную томографию не только черепа из Харбина, но и черепов других человеческих видов: Homo erectus, Homo sapiens и Pan troglodytes.

"Судебно-медицинская реконструкция лица, или судебно-медицинская аппроксимация лица, - это вспомогательный метод распознавания, который реконструирует/аппроксимирует лицо и используется, когда не хватает информации для идентификации человека на основе анализа его останков, - поясняет Мораес. - Чтобы сделать аппроксимацию лица возможной, необходимо было восстановить челюсть и отсутствующие зубы. Для этой цели был использован полный череп Homo erectus, который претерпел некоторые структурные деформации".