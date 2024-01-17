Китай запустил космический грузовик Tianzhou-7

Китай запустил грузовой космический корабль Tianzhou-7 к околоземной орбитальной станции Tiangong. Об этом со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая сообщает «Синьхуа».

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Ракета CZ-7 с грузовым космическим кораблем Tianzhou-7 стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая.

В октябре прошлого года Китай запустил к станции Tiangong корабль Shenzhou-17 с тремя тайконавтами.