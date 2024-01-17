Curiosity обнаружил на Марсе культовый символ "Звездного пути"

Лаборатория реактивного движения NASA показала снимок, сделанный на поверхности Красной планеты марсоходом Curiosity. Многие тут же обратили внимание на камень причудливой формы, который напоминает символ звездного флота из знаменитой франшизы "Звездный путь".

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Как сообщает Space.com, снимок был сделан 9 января 2024 года, в 4062 марсианский день работы ровера. Первоначально изображение было размещено на сайте необработанных снимков Mars Curiosity, свободный доступ к которому предоставила Лаборатория реактивного движения (JPL). Из примечания к снимку следует, что он был сделан левой навигационной камерой марсохода.

Эмблему звездного флота, ставшую за много лет культовой, в кино носят офицеры на своей униформе. Впрочем, в миссии Curiosity подчеркивают, что десантный отряд звездного флота "не прогуливался рядом с местом передвижения марсохода". А марсианский камень лишь по случайности может напоминать знаменитый символ "Звездного пути".

К слову, Curiosity работает на поверхности Марса с 5 августа 2012 года. Он постепенно поднимается на гору Шарпа, отбирая образцы грунта. Одной из главных задач миссии является поиск следов воды, которая в древности, как предполагается, присутствовала на Марсе в больших объемах, и следов потенциальной жизни.