В созвездии Близнецов обнаружена экзопланета размером с Землю

Международная команда астрономов с помощью космического аппарата TESS, предназначеного для исследования транзитных экзопланет, обнаружила планету размером с Землю. Она обращается по орбите вокруг молодой звезды HD 63433, похожей на наше Солнце.

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Об открытии сообщает Sci News. Новая планета вращается вокруг звезды под названием HD 63433, также известной под названием TOI-1726. Она входит в движущуюся группу звезд Большой Медведицы, ее возраст оценивается всего в 414 миллионов лет. То есть это молодая звезда, примерно в 10 раз моложе нашего Солнца. Расположена она в 73 световых годах от нас в созвездии Близнецов.

Открытая экзопланета получила название HD 63433d, так как она стала уже третьим миром, обнаруженным в этой системе. Первые две планеты были открыты в 2020 году, они получили названия HD 63433b и HD 63433c и были классифицированы как мини-Нептуны. Что касается HD 63433d, то эта планета на своей орбите оказалась заблокирована приливными силами. Это означает, что у нее имеется дневная сторона, которая всегда обращена к своей звезде, и ночная сторона, которая постоянно находится во тьме. Орбитальный период планеты составляет всего 4,2 дня, а температура поверхности на дневной стороне достигает 1257 градусов по Цельсию.

"Эти палящие температуры сравнимы с лавовыми мирами, такими как CoRoT-7b и Kepler-10b , и мы думаем, что дневная сторона планеты может быть "лавовым полушарием", - говорит соавтор исследования Бенджамин Капистрант, астроном из Университета Флориды.

По его словам, HD 63433d - это самая маленькая экзопланета возрастом менее 500 миллионов лет, чье существование официально подтверждено. Кроме того, это еще и ближайшая к нашей Солнечной системе планета с радиусом, подобным радиусу Земли, вращающаяся вокруг молодой звезды.