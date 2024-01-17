В созвездии Близнецов обнаружена экзопланета размером с Землю
Международная команда астрономов с помощью космического аппарата TESS, предназначеного для исследования транзитных экзопланет, обнаружила планету размером с Землю. Она обращается по орбите вокруг молодой звезды HD 63433, похожей на наше Солнце.
Об открытии сообщает Sci News. Новая планета вращается вокруг звезды под названием HD 63433, также известной под названием TOI-1726. Она входит в движущуюся группу звезд Большой Медведицы, ее возраст оценивается всего в 414 миллионов лет. То есть это молодая звезда, примерно в 10 раз моложе нашего Солнца. Расположена она в 73 световых годах от нас в созвездии Близнецов.
Открытая экзопланета получила название HD 63433d, так как она стала уже третьим миром, обнаруженным в этой системе. Первые две планеты были открыты в 2020 году, они получили названия HD 63433b и HD 63433c и были классифицированы как мини-Нептуны. Что касается HD 63433d, то эта планета на своей орбите оказалась заблокирована приливными силами. Это означает, что у нее имеется дневная сторона, которая всегда обращена к своей звезде, и ночная сторона, которая постоянно находится во тьме. Орбитальный период планеты составляет всего 4,2 дня, а температура поверхности на дневной стороне достигает 1257 градусов по Цельсию.
"Эти палящие температуры сравнимы с лавовыми мирами, такими как CoRoT-7b и Kepler-10b , и мы думаем, что дневная сторона планеты может быть "лавовым полушарием", - говорит соавтор исследования Бенджамин Капистрант, астроном из Университета Флориды.
По его словам, HD 63433d - это самая маленькая экзопланета возрастом менее 500 миллионов лет, чье существование официально подтверждено. Кроме того, это еще и ближайшая к нашей Солнечной системе планета с радиусом, подобным радиусу Земли, вращающаяся вокруг молодой звезды.
Полностью исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal.