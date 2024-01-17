Apple запустила новый раздел в App Store

В преддверии запуска гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, который состоится 2 февраля 2024 года, Apple официально запустила раздел с приложениями для гарнитуры в App Store. Об этом, ссылаясь на разработчиков, сообщает издание MacRumors.

© Газета.Ru

В App Store для VisionOS (так называется операционная система для Vision Pro. – прим. ред.) появятся как программы, разработанные специально для гарнитуры, так и iOS-приложения, которые могут работать на новом устройстве в 2D-режиме.

MacRumors отмечает, что с 2D-режимом VisionOS должны быть совместимы все iOS-приложения. При этом, по данным издания, разработчики могут сами отказаться от размещения своих программ в разделе App Store для Vision Pro.