Ученые нашли объяснение гигантским «взрывающимся кратерам» в Сибири

Ученые предложили новое объяснение огромным кратерам, которые периодически появляются в Сибири. Как рассказал портал BI, причиной их образования могут быть «бомбы замедленного действия» из природного газа, скопившиеся под мерзлой землей.

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Впервые такие кратеры были обнаружены во второй половине 2010-х годов. Они могут иметь глубину около 50 метров и ширину более 20 метров. Сообщалось, что звуки взрыва от образования кратера можно было услышать на расстоянии почти в сто километров.

Автор нового исследования, профессор из Университета Осло в Норвегии Хельге Хеллеванг отметил, что Сибирь известна огромными подземными запасами природного газа. По мнению ученых, взрывы происходят, когда изменение климата и рост температур «ослабляют часть вечной мерзлоты».

Вечная мерзлота задерживает много органического материала. По мере роста температур он оттаивает, позволяя разлагаться поверхностному укрытию почвы. Во время этого процесса выделяется метан.

Считается, что именно этот процесс приводит к образованию термокарстов — воронок и озер, которые появляются в районах таяния вечной мерзлоты, пузырятся метаном и иногда горят.

BI отмечает, что пример термокарстов не объясняет, почему сибирские кратеры настолько локализованы — все они находятся на Ямале и Гыданском полуострове. Термокарсты же наблюдаются в самых разных районах, где встречается вечная мерзлота, включая Канаду.

Хеллеванг и его коллеги считают, что в Сибири действует другой механизм: горячий природный газ, просачивающийся через некий геологический разлом, накапливается под замерзшим слоем почвы и нагревает вечную мерзлоту снизу.

По словам ученого, взрыв может произойти только в том случае, если вечная мерзлота тонкая и достаточно слабая, чтобы ее можно было «сломать».