Ученые выяснили, как на самом деле убивают змеи

Старший преподаватель анатомии в Колледже ветеринарной медицины Корнельского университета Билл Райерсон поделился видео, на котором показано, как змеи в замедленном режиме нападают на мертвых грызунов, передает Science.

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Специалист пришел к выводу, что виды подразделяются на две широкие категории. Так, одна называется «нападающие», другая – «выжидающие».

Как отмечается, разница между ними заключается в том, что первые нападают молниеносно сверху, пронзая свою жертву иглообразными зубами (находятся в передней части нижней челюсти), прежде чем впрыснуть яд своими клыками. В то же время вторые нападают медленнее и не открывают пасть так широко.

Эксперт пришел к выводу, что змеи задействуют во время укуса обе челюсти одновременно. Подчеркивается, что он использовал рентгеновские лучи для сканирования челюстей и зубов почти 70 змей 13 видов.

«У «нападающих» было больше различий в размере и форме зубов, которые становились короче, шире и более изогнутыми к горлу. У «выжидающих» были широкие изогнутые зубы по всей верхней и нижней челюсти», - говорится в публикации.