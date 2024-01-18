NASA открыло капсулу с образцами с астероида Бенну

NASA сообщило, что инженеры агентства открыли капсулу с образцами с астероида Бенну, которые на Землю доставил космический аппарат OSIRIS-REx. Когда OSIRIS-REx подлетел к Бенну, установленный на аппарате роботизированный манипулятор TAGSAM захватил грунт с астероида.

Всего аппарат доставил 250 граммов образцов. Уже на Земле специалисты сняли с капсулы последние крепления, которые удерживали крышку, защищавшую хранящийся материал от разгерметизации. Грунт с астероида был доставлен в сентябре 2023 года и капсула с ним хранилась в специальном боксе, а учёные в это время проводили первые исследования.