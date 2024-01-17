Израиль первым в мире одобрил продажу «говядины из пробирки»

Израиль стал первой страной, одобрившей продажу культивированной говядины («мяса из пробирки»), продукта, который выращивают в лабораторных условиях на основе клеток. Как рассказал TechCrunch, компания Aleph Farms получила одобрение от Минздрава Израиля.

Разрешение выдано при условии соблюдения конкретных указаний по маркировке и маркетингу, а также завершения проверки на пилотном производстве.

В Aleph Farms заявляют, что для изготовления своего мяса компания использует клетки, взятые из коровьих мышц без вреда для животных. Эти клетки затем размножаются в контролируемых условиях в биореакторе.

TechCrunch отмечает, что компании, основанной в 2017 году, потребовалось более пяти лет, чтобы получить одобрение властей. Сейчас в линейке компании представлены такие продукты, как культивированный стейк из тонко нарезанной говядины, культивированный стейк рибай и культивированный коллаген.

Под брендом Aleph Cuts компания выпустит свой первый продукт - стейк из культивированной говядины, выращенный из немодифицированных клеток коров породы Black Angus и растительной белковой матрицы из сои и пшеницы.

Ранее Aleph Cuts также подала заявки на продажу своей продукции в Великобритании и Швейцарии.