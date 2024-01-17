В РФ ученые искали нефть и потеряли опасную радиоактивную капсулу

В Иркутской области группа исследователей потеряла опасный радиационный источник с цезием-137, когда отправилась к Чаяндинскому месторождению в поисках нефти. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

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Ученые двигались к месторождению из Усть-Кута с 12 по 13 января. Они взяли с собой опасный радиационный источник ИГИ-Ц-4-2 для разведки местности. Он представляет собой небольшую капсулу размером с мизинец, которая упакована в специальной защитный короб. Капсула с цезием-137 находилась в передвижной каротажной станции на базе «КамАЗа».

Радиоактивная капсула пропала со станции после поездки ученых. Руководитель службы радиационной безопасности сообщил о пропаже в полицию. Искать источник с цезием-137 направили группу правоохранителей, но его пока не обнаружили.