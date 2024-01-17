Обнаружена катаклизмическая переменная с коричневым карликом

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении новой катаклизмической переменной SRGeJ041130.3+685350, которая может содержать коричневого карлика. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Катаклизмические переменные (CV) представляют собой тесные двойные звездные системы, состоящие из первичного белого карлика, который, как правило, аккрецирует вещество от звезды главной последовательности. Их яркость неравномерно увеличивается в несколько раз, а затем снова снижается до состояния покоя.

SRGeJ0411 находится на расстоянии около 1056 световых лет и имеет орбитальный период 97,53 минуты. Белый карлик в системе имеет радиус 0,01 радиуса Солнца, а его масса оценивается в 0,84 солнечной массы. Измеренная температура белого карлика составила 13 790 кельвинов.