Starlink предложил тариф за 6,6 млн рублей в месяц

SpaceX добавила к своему сервису спутникового интернета Starlink новый тариф под названием Community Gateways («Шлюзы сообщества») с ценой от 6,6 млн рублей в месяц. Как сообщает PCmag, он предназначен для интернет-провайдеров и позволяет обеспечивать высокоскоростную связь для поселений и предприятий в отдаленных районах.

В рамках этого предложения SpaceX готов построить наземный комплекс, который будет обеспечивать широкополосную связь скоростью до 10 Гбит/посредством связи со спутниками Starlink. От этого хаба компании смогут распределять интернет между конечными потребителями с помощью оптоволокна, мобильной или иной беспроводной связи.

Первый хаб в рамках Community Gateway мощностью 10 Гб/с уже появился в отдаленном городе Уналашка на островах Алеутского архипелага неподалеку от Аляски — его строительство завершилось осенью прошлого года. Благодаря этому местный провайдер OptimERA обеспечивает широкополосной связью большую часть своих клиентов.