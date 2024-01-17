Передел рынка смартфонов: какие устройства будут покупать россияне в 2024 году

В 2023 году рынок, похоже, начал приходить в себя после кризиса полупроводников. Однако старые игроки оказались не готовы к переменам, поэтому на их место приходят новые компании с более интересными предложениями. Для России этот год был особенно интересным, так как после ухода западных компаний рынок начали захватывать китайские бренды. Чем запомнится 2023-й и что будет в следующем году — в обзоре «Ленты.ру».

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Рынок смартфонов в России

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Дефицит устройств на рынке смартфонов, который наблюдали в 2022 году, остался в прошлом. Производители наладили выпуск телефонов, возобновили цепочки поставок, решили вопрос с отсутствующими полупроводниками. При этом рынок до сих пор до конца не оправился от удара, нанесенного по нему в пандемию. В 2023 году продажи девайсов достигли рекордного за 10 лет минимума — всего было поставлено 1,15 миллиарда гаджетов.

Главными причинами эксперты IDC назвали экономический кризис и продолжающуюся инфляцию. Производители смартфонов выжидали, пока ситуация наладится, и не форсировали события. Также в 2023 году потребители реже обновляли свои девайсы, хотя и чаще покупали премиальные аппараты. В следующем году ситуация будет лучше — эксперты Canalys предсказали рост рынка смартфонов и поставки в размере 1,17 миллиарда единиц.

Вопреки опасениям, рынок смартфонов России не рухнул. На протяжении всего года в нашу страну поступали самые новые устройства — через параллельный импорт, по серым каналам или напрямую от китайских производителей. В конце года в стране установили рекорд по продажам телефонов — за 11 месяцев россияне приобрели 27 миллионов устройств. Разумеется, список самых востребованных марок оставался неизменным: Xiaomi, Samsung, Apple. Маловероятно, что это изменится в 2024 году, хотя к этой тройке добавятся новые марки.

Денис Кусков, гендиректор TelecomDaily

«Очевидно, что прошлогоднее замедление потребительской активности прошло — ситуация стабилизировалась, и люди не экономят деньги так, как раньше»

Отложенный спрос, наблюдаемый в 2022 году, принес свои плоды. Высокую активность россиян также связали с агрессивной рекламой производителей смартфонов и появлением в продаже новых флагманских и субфлагманских гаджетов. Особенно активны на рынке были китайские фирмы, которые практически полностью вытеснили другие иностранные бренды. Нет ни единой причины, чтобы считать, что гегемонию китайских компаний — причем ранее неизвестных россиянам, не только Xiaomi и Vivo, — кто-то сможет остановить в будущем году. С 2022 года устройства Apple, Samsung и других производителей появляются в России либо через серые поставки, либо через параллельный импорт. А в это время китайцы заваливают наш рынок через официальные поставки, не прекращая рекламных кампаний.

На какие китайские бренды обратить внимание

Во многом за повышенные продажи смартфонов в нашей стране нужно благодарить китайцев. Азиатские производители буквально завалили рынок своими устройствами. Это было особенно заметно на фоне ухода многих привычных брендов из России и прекращения маркетинговых активностей. За редким исключением — анонс iPhone 15, новый складной смартфон Samsung, обновленная PlayStation 5 — почти все рекламные кампании на рынке гаджетов были связаны с появлением новых китайских устройств.

По данным TelecomDaily, за 10 месяцев года россияне чаще всего приобретали смартфоны Redmi — «дочки» Xiaomi. На втором месте оказалась Realme, Apple — на третьем. При этом на категорию «другое» пришлось 47 процентов продаж: туда, кроме Samsung, вошли другие бренды из Китая.

Производители из Поднебесной агрессивно сражаются за местный рынок. Только Xiaomi, Realme, Honor, Infinix и прочие азиатские IT-гиганты оказались способны предложить самые низкие цены и бешеные скидки. Китайские компании правят практически во всех сегментах, за исключением премиального. Пока что покупатели дорогих смартфонов в основном предпочитают технику Apple, складные устройства Samsung или импортные флагманские модели — например, американский Google Pixel. Но в будущем iPhone и топовые смартфоны Samsung Galaxy могут выдавить и оттуда.

На глобальном рынке Китай тоже чувствует себя лучше многих. По данным Counterpoint, в третьем квартале года Samsung и Apple лидируют в сегменте смартфонов с общей долей 36 процентов. Ниже находятся производители из Китая — Xiaomi, Oppo и Vivo.

В отчете Canalys говорится, что в топ-5 поставщиков смартфонов впервые попала китайская компания Transsion. Она владеет уже известными россиянам марками Tecno, Itel и Infinix и ориентируется в основном на развивающиеся страны. Есть вероятность, что в будущем корпорация займет приличную долю не только на Ближнем Востоке, в Африке и России, но и на мировом рынке.

Будет ли в смартфонах ИИ

По мнению многих экспертов, в ближайшие годы искусственный интеллект постепенно станет одним из драйверов роста рынка смартфонов. ИИ в гаджетах используется уже давно, но чаще всего нейросети работали «под капотом» и их польза не была так очевидна. Например, специальные алгоритмы улучшают фотографии, оптимизируют процесс зарядки, встречаются в популярных приложениях. В Apple заявили, что на основе ИИ строится работа голосового помощника Siri, но чаще всего искусственный интеллект незаметен. О больших языковых моделях, генеративном ИИ и чат-ботах вроде ChatGPT говорят везде — очевидно, что в 2024-м в смартфонах появятся новые функции, улучшающие пользовательский опыт.

Появлению искусственного интеллекта в телефонах мы обязаны возросшей мощностью компактных устройств. Стало понятно, зачем на протяжении многих лет производители гаджетов продавали смартфоны с передовыми процессорами и большим запасом оперативной памяти, которых хватит для запуска современных игр. Оказалось, вовсе не для игр, ведь благодаря высокой мощности телефонов — даже доступных моделей — на них можно организовать работу ИИ-ассистентов и прочих умных помощников. Первые результаты этой мини-революции мы увидим в наступившем году.

Пока что «видимого ИИ» на смартфонах нет, и производители не совсем понимают, какую функцию придумать, чтобы она стала популярна у всех. Может случиться, что эти опции окажутся такими же востребованными, как продвинутый режим съемки на iPhone или возможность запуска какого-то уникального софта — то есть ими будут пользоваться только профессионалы. Первые неловкие попытки в этом направлении предпринимают стартапы: так, на CES 2024 энтузиасты анонсировали анти-смартфон Rabbit R1 за 200 долларов, который представляет из себя девайс с экраном и «крутилкой» для управления. Особая ОС объединяет все известные приложения и сервисы, вроде заказа такси, плеера и телефона, и дает доступ к ним через голосовой запрос. В основе гаджета находится искусственный интеллект, но не совсем понятно, устроит ли пользователей такой «убийца» смартфонов, к которым они давно привыкли.

Из-за возросших потребностей ИИ телефонам будущего могут пригодиться расширенный накопитель или продвинутая система охлаждения. Но пока главный вопрос — зачем вообще это все нужно конечному пользователю — остается без ответа. Им же задаются в Canalys, где считают, что поддержка ИИ не подтолкнет пользователей к покупке нового устройства.

Складные модели

Четыре года назад Samsung рискнула и выпустила на рынок смартфон-планшет Galaxy Fold. Считается, что с этого момента и началась современная эпоха складных устройств. Пока что складные телефоны не так популярны, как раскладушки в начале нулевых, но они постепенно начинают распространяться среди потребителей. Складные аппараты уже получили заметную долю на рынке смартфонов, в 2024-м этот процесс лишь усилится во многом благодаря усилиям китайских брендов.

В третьем квартале было зафиксировано, что поставки складных аппаратов выросли на 16 процентов за год. Лидером сегмента остается Samsung, которая имеет долю больше 70 процентов. Самой востребованной оказалась раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 5, на втором месте — Galaxy Z Fold 5.

Несмотря на успех корейской компании, которая при дефиците идей переоткрыла нишу складных девайсов, одних только флагманов за несколько тысяч долларов недостаточно, чтобы сделать этот сегмент массовым. В 2023 году на рынке появилось большое количество китайских складных аппаратов — в первую очередь, модели от Huawei, Honor и Xiaomi. В числе прочих доступных девайсов на рынке дебютировал Tecno Phantom V Flip — раскладушку с двумя экранами и мощным процессором оценили в 600 долларов, или около 54 тысяч рублей. При этом флагманский Samsung Galaxy Z Fold 5 стоил от 1000 долларов.

Складные смартфоны нужны: очевидно, что это одна из растущих товарных категорий. Например, всего за неделю Samsung собрала миллион предзаказов на новые флагманы. Согласно недавнему отчету, раскладушки чаще всего приобретали миллениалы и зумеры — представители самой платежеспособной и перспективной аудитории. По словам аналитиков Decluttr, несмотря на то что немногие из них застали расцвет раскладушек, молодые люди переосмысляют свой опыт. Интерес к подобным девайсам феноменальный: в 2023-м среди упомянутой возрастной группы интерес к складным устройствам за год вырос почти на 16 тысяч процентов.

Невостребованные функции

Поддержка виртуальной реальности — одна из особенностей смартфонов будущего. Но радоваться преждевременно. Во-первых, идеи о том, что с помощью некоего устройства можно будет общаться с людьми на расстоянии так, как будто они сидят с вами в одной комнате, или с головой погружаться в видеоигру, описывались фантастами еще в XX веке.

Во-вторых, стоимость этой технологии пока слишком высока, а рынок не готов к широкому распространению. Посмотрим на рынок видеоигр, где есть несколько дорогих VR-гарнитур и относительно небольшое количество пригодных игр.

Небольшой шажочек к тому, чтобы сделать эту функцию массовой, делает Apple, начиная в 2024-м продажи своего AR-шлема. Компания представила гарнитуру Vision Pro, которая позволяет работать в альтернативной реальности — открывать документы, смотреть трехмерное видео, общаться по видеосвязи. При этом Apple не полностью уходит от настоящего мира, как создатели игровых гарнитур: инженеры предложили накладывать виртуальные объекты на существующие — так работает дополненная реальность.

С одной стороны, к американской компании подтянутся и другие: так, в начале 2024 года Sony анонсировала собственные очки смешанной реальности, хотя девайс и ориентирован на корпоративных пользователей. Доступные версии VR-гарнитур и AR-очков наверняка представят азиатские компании. С другой стороны, девайсы все равно останутся непонятными для большей части потребителей, и, что не менее важно, недоступными с финансовой точки зрения.

Высокие технологии в бюджетных смартфонах

В последние годы стало особенно заметно, что, не считая раскладных аппаратов, на рынке почти не появлялось смартфонов с инновационными функциями. Дисплей, камеры, аккумулятор, процессор — во всех компонентах производители смартфонов уперлись в потолок. В ушедшем году, если сделать скидку на габариты, интерфейс и некоторые нюансы, смартфон может полностью заменить персональный компьютер, фотоаппарат и игровую приставку.

Пока производители думают над очередным прорывом, каким, например, оказался в свое время сенсорный дисплей или сканер отпечатков пальцев, можно зафиксировать некоторые новые тенденции в смартфонах. Одной из них оказалось появление качественных экранов в бюджетных смартфонах: экраны большого размера и с повышенной частотой в 2023 году появились даже в устройствах стоимостью 15-20 тысяч рублей. Камеры высокого разрешения — 64 или 108 мегапикселей — начали устанавливать в недорогие смартфоны.

В категории ультрадешевых гаджетов стоимостью до 10 тысяч рублей появились устройства, которые имеют дисплей с частотой обновления 90 герц и 128 гигабайт встроенной памяти. У аппаратов стоимостью до 20 тысяч рублей уже есть OLED-экраны на 120 герц, 8 гигабайт оперативной памяти и тройная камера.

В 2023 году технологии стали гораздо доступнее, а производителям флагманов пришлось усерднее доказывать, почему за их устройства нужно заплатить двойную или тройную цену.

Один из трендов запустила Apple, хотя она в прошлом году представила довольно противоречивое обновление iPhone. Флагманы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max впервые в истории получили титановый корпус, который якобы прочнее и легче используемой ранее стали.

Привыкшие повторять за американским гигантом производители уже скопировали эту особенность: титановую рамку получил Xiaomi 14 Pro, такой же корпус будет иметь топовый флагман Samsung Galaxy S24 Ultra. Причем у титана есть очевидные проблемы: во-первых, он дороже стали; во-вторых, титан сложнее окрашивать; в-третьих, его способность противостоять ударам и царапинам переоценена. Возможно, поэтому во флагманах используется преимущественно алюминиевая оболочка с покрытием из титана.