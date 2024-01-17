Замминистра науки Британии перепутал Солнце с Марсом

Заместитель министра науки, инноваций и технологий Британии Эндрю Гриффит, который отвечает за космические проекты в стране, во время визита в лондонский Музей науки перепутал Солнце с Марсом, а Юпитер – с Сатурном, пишет издание House.

Гриффит обратил внимание на подвешенную в Музее науки сферу, которая меняет вид от планеты к планете, и заявил: «А это у нас Марс!». Но оказалось, что это было Солнце, передает РИА «Новости».

Далее чиновник снова сказал: «Вот это – Сатурн!», когда планета меняется. Сотрудник вмешивается: «Нет-нет, это Юпитер», – говорится в статье.

Позже Гриффит заявил, что пока только учится работать на новой должности и добавил, что он не является «энциклопедией».