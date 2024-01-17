Телефоны Nokia исчезнут с официального сайта компании

Финская компания Nokia, производящая телекоммуникационное оборудование, приняла решение о закрытии мобильного подразделения. Об этом сообщает ITHome.

С сайта уже со следующего месяца исчезнет раздел мобильных телефонов. Все данные об устройствах будут перенесены на официальный сайт компании HMD Global — hmd.com. Ей принадлежит бренд телефонов Nokia. На сайте до 2026 года на hmd.com будет представлен каталог кнопочных телефонов и смартфонов Nokia и устройств нового бренда HMD, после этого смартфоны Nokia удалят. При этом компания займется выпуском гаджетов только под своим брендом.

Чуть менее двух лет назад Nokia решила уйти с рынка РФ и окончательно прекратить работу в стране.