Анонсирован смартфон Motorola Moto G Play 2024 с экраном 90 Гц

Гаджет получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Также он имеет 64 ГБ встроенной памяти 4 ГБ оперативной — её можно расширить за счёт виртуальной.