Компания-создатель ChatGPT начала сотрудничать с Пентагоном

Компания OpenAI (создатель ChatGPT) работает с Пентагоном над несколькими проектами, включая проект по кибербезопасности, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что стартап отказался от собственного запрета на предоставление искусственного интеллекта (ИИ) военным.

Вице-президент OpenAI по глобальным вопросам Анна Маканджу рассказала Bloomberg, что компания вместе с Министерством обороны США разрабатывает программное обеспечение с открытым исходным кодом, цель которого - кибербезопасность.

Маканджу подчеркнула, что в OpenAI провели первоначальные переговоры с правительством США о методах, которые помогут предотвратить самоубийства ветеранов.

При этом принципы OpenAI по-прежнему запрещают использовать технологии компании для производства оружия, подчеркнула Маканджу.

Первоначальная политика OpenAI запрещала использование ИИ-моделей вооруженными силами, для разработки оружия, для ведения боевых действий, эксплуатации критически важной инфраструктуры и создания контента, пропагандирующего или изображающего членовредительство.