Компания-создатель ChatGPT начала сотрудничать с Пентагоном
Компания OpenAI (создатель ChatGPT) работает с Пентагоном над несколькими проектами, включая проект по кибербезопасности, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что стартап отказался от собственного запрета на предоставление искусственного интеллекта (ИИ) военным.
Вице-президент OpenAI по глобальным вопросам Анна Маканджу рассказала Bloomberg, что компания вместе с Министерством обороны США разрабатывает программное обеспечение с открытым исходным кодом, цель которого - кибербезопасность.
Маканджу подчеркнула, что в OpenAI провели первоначальные переговоры с правительством США о методах, которые помогут предотвратить самоубийства ветеранов.
При этом принципы OpenAI по-прежнему запрещают использовать технологии компании для производства оружия, подчеркнула Маканджу.
Первоначальная политика OpenAI запрещала использование ИИ-моделей вооруженными силами, для разработки оружия, для ведения боевых действий, эксплуатации критически важной инфраструктуры и создания контента, пропагандирующего или изображающего членовредительство.
В новой версии политики, в частности, указано, что технологии OpenAI запрещено использовать для пропаганды самоубийств и членовредительства, для разработки и применения оружия, причинения вреда другим или уничтожения имущества, а также «для участия в несанкционированных действиях, нарушающих безопасность любого сервиса или системы».