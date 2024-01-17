Названо число пользователей «Госуслуг»

Число пользователей портала «Госуслуги» к концу 2023 года составило 109 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне цифровизации на международной выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС.

По его словам, число пользователей с 2019 года выросло в два раза. Причем только за 2023 год прирост составил 10,2 млн человек.

4 декабря стало известно о запуске сервиса, c помощью которого можно безопасно приобретать и продавать автомобили на «Госуслугах». Стороны подписывают электронный договор купли-продажи, а надежность сделки обеспечивает аккредитив. Средства перечисляются продавцу только после регистрации машины в ГИБДД на имя покупателя.