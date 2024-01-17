Apple одобрила сторонние платежные сервисы на iPhone

Apple добавила в iOS-приложения альтернативный способ оплаты внутренних покупок. Теперь разработчики могут размещать в приложениях ссылки на свои сайты с формой для банковских карт. Раньше платежи были возможны только через App Store. Об этом сообщает издание MacRumors.

Разработчикам, которые хотят предложить новый вариант оплаты, необходимо подать заявку на получение права на размещение внешней ссылки для покупок. Только после одобрения заявки разработчики могут добавить ссылку при помощи сервиса StoreKit. На текущий момент данное исключение работает только в США

Apple разрешила оплату при помощи сторонних инструментов ввиду антимонопольного расследования в США, запущенного после коллективного судебного иска. Целью истцов, одним из которых является компания Epic Games, создавшая Fortnite, было уклонение от комиссии Apple, которую компания взимает c разработчиков в App Store.

Хотя Apple разрешила альтернативные средства оплаты, отменять комиссию она не стала. При этом она стала меньше: вместо 30% компания теперь берет 27% за разовые покупки и подписки сроком до двух лет, а также 12% вместо 15% за подписки сроком дольше двух лет.